Ольга Вовк: мастер-планы опорных населённых пунктов АЗРФ необходимо приоритизировать в нацпроектах

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк приняла участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. В рамках своего доклада вице-губернатор ещё раз акцентировала внимание членов Совета на необходимости приоритизации мероприятий и объектов, включённых в мастер-планы, в национальных проектах.

«По поручению Президента России разработаны мастер-планы 16 опорных арктических агломераций, в которых проживает 1,6 млн человек. Это территории, имеющие стратегическое значение для обеспечения безопасности и логистики Северного морского пути, развития Арктической зоны. Мастер-планы разработаны с учетом мнения жителей и определяют стратегию комплексного развития опорных городов, ключевых отраслей и приоритетных проектов, направленных на достижение национальных целей, определенных Указом Президента. Наряду с подготовкой и реализацией мастер-планов ведется работа по внедрению и тиражированию лучших практик жизни на севере. Рассмотрено более 250 решений и технологий, предложенных арктическими регионами. Самые эффективные из них будут масштабированы в ходе реализации мастер-планов», – отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как отметила Ольга Вовк, чтобы достичь всех поставленных целей необходимо как можно быстрее утвердить долгосрочные комплексные планы социально-экономического развития, которые станут инструментами реализации мастер-планов до 2035 года.

«Важно отметить, что поручение Президента на ВЭФ было в том, чтобы определить перечень мероприятий, которые должны быть включены в отдельные разделы 5 национальных проектов - инфраструктура для жизни, эффективная транспортная система, семья, активная продолжительная жизнь, молодежь и дети. Поэтому нам здесь нужно синхронизировать работу по доработке их паспортов. Кроме того, необходимо в нацпроекты должны войти программы доступного арендного жилья и комплексного капитального ремонта. И губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже предлагал в качестве инструмента возможность направить средства от списания 2/3 задолженности, а также средства инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию жилищного фонда. Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на выделении отдельного направления в конкурсе малых городов для АЗРФ», – сообщила Ольга Вовк.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, все эти вопросы обсуждались в рамках рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Москве в августе 2024 года. В рамках нее глава государства одобрил мастер-планы опорных населенных пунктов Мурманской области, предложение Андрея Чибиса о федеральном софинансировании капитального ремонта домов в Арктике и о разработке отдельного стандарта арктической медицины.

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