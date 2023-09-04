Ольга Вовк назначена заместителем губернатора Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о назначении Ольги Вовк заместителем губернатора. Ключевая задача нового вице-губернатора – координация всей работы по разработке и реализации концепции опорных городов Арктики.

Губернатор напомнил, что инициатива определения перечня опорных городов Арктики для их комплексного развития была предложена Президенту России Владимиру Путину рабочей группой Госсовета и получила его поддержку.

«Мы этот вопрос обсудили в рамках визита президента 20 июля к нам, и он эту инициативу поддержал. Более того, сейчас уже официально вышло соответствующее поручение: правительству страны предстоит определить перечень опорных городов, и совершенно очевидно, что город Мурманск таким городом является. Для того, чтобы эту задачу выполнить, требуется глубокая системная работа, связанная с территориальным планированием, оценкой экономики, точек роста, подготовкой мастер-планов, чёткого перечня плана мероприятий, – для утверждения федеральным правительством и обеспечения работы с федеральным центром и соответствующими ведомствами по источникам финансирования, чтобы они были определены с 2025 года», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона добавил, что новый заместитель губернатора будет включена в работу по реновации ЗАТО и займётся координацией работы рабочей группы при Госсовете.

«Наша рабочая группа при Госсовете уже получила поддержку Президента России и по опорным городам, и по реновации ЗАТО, и по льготной ипотеке под 2% – это те решения, которые нам удалось обсудить в рамках рабочей группы Госсовета и выработать за неполный год её работы. За координацию работы группы также будет отвечать Ольга Сергеевна в плотном взаимодействии с представительством правительства Мурманской области в Москве», – сказал Андрей Чибис. Он пожелал Ольге Вовк успехов в новом статусе и подчеркнул, что все органы власти должны активно помогать в реализации поставленных задач.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, последний год Ольга Сергеевна работала в качестве заместителя директора дивизиона «Городская экономика» в Агентстве стратегических инициатив. В том числе она занималась вопросами городского развития и территориального планирования с учётом современных трендов. Кроме того, Ольга Вовк была включена в рабочую группу по проработке вопросов во время подготовки к визиту Президента России Владимира Путина в Мурманскую область.

Фото: https://gov-murman.ru