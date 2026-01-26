По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Мурманская область. Арктика (16+)
26.01.26 12:00

Ольга Вовк: в Мурманске нет возможности «передать» часть энергии в районы, где существует дефицит

Сегодня в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области рассмотрели оперативные вопросы, касающиеся ситуации с энергоснабжением в Мурманске и Североморске. С основным докладом выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

23 января на штабе были приняты стратегически важные решения о введении ограничения энергопотребления в Североморске, Росляково, Сафоново, Ленинском и Октябрьском округах Мурманска. Были отключены наружная реклама, освещение, электротранспорт и иные незначимые потребители для включения особо значимых потребителей силами «МОЭСК» и «Оборонэнерго». Это касается тепловых источников, насосных станций, медицинских учреждений, объектов связи и других социально значимых учреждений. В части энергоснабжения объектов здравоохранения сразу же, по возможности, были запитаны либо по временной схеме электроснабжения, либо от дизель-генераторных установок.

«Отмечу, что есть несколько районов, в которых мы не можем днём включить электричество, потому что на эти линии запитаны социальные объекты и котельные. В таких домах свет появляется только ночью. Также хотелось бы снять вопросы по работе электроснабжения в Первомайском и части Октябрьского округа. Здесь системы работают в штатном режиме без ограничений, это не влияет на ситуацию в других энергорайонах. Также у нас, к сожалению, нет возможности «передать» часть энергии в районы, где существует дефицит», – пояснила Ольга Вовк. 

Со стороны ресурсоснабжающих и сетевых организаций также в круглосуточном режиме задействованы все возможные силы и средства, мобилизован личный состав аварийных бригад, привлечены подрядные организации коммунальных предприятий, строительных и других смежных организаций, в том числе в части привлечения сторонней специализированной техники.

Также с 23 января обеспечено дежурство 88 аварийных бригад управляющих организаций в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска и Североморске. Всего — 116 человек. Специалисты УК обследовали более 1000 МКД Ленинского и Октябрьского округов Мурманска, и более 350 МКД в Североморске. Это было необходимо для проверки параметров теплоносителя в домах, попавших под отключение теплоснабжения из-за аварии на линиях «Россетей», чтобы не допустить размораживания внутридомовых систем отопления. 

«Отдельно с УК отрабатываем все адреса, но хочу обратить внимание: теплоснабжение запущено во все дома. На сегодняшний момент есть проблемы с УК, которая обслуживает дома на улице Скальной, проводим мероприятия силами «МЭС», но просим в том числе обратить внимание на это правоохранительные органы», — отметила Ольга Вовк.

Как сообщил гендиректор Мурманского филиала «Россети» Александр Комягин, на данный момент продолжаются работы по доставке опор и материалов для возведения временной опоры. На месте падения опор ЛЭП задействованы более 100 человек (сменными бригадами) и около 10 единиц техники, в том числе из других организаций и регионов страны.

По информации гендиректора «МОЭСК», на предприятии был введён особый режим работы, проведены внеплановые проверки материалов и оборудования, усилена диспетчерская служба, работали аварийно-восстановительные бригады, организована «горячая линия». Всего в оперативной работе в усиленном круглосуточном режиме задействованы 60 человек.

Как сообщили в «Оборонэнерго», на предприятии также организованы постоянные дежурства оперативного персонала - Росляково и Сафоново запитаны полностью, по Североморску работает ротация, чтобы не допустить перегрузки.

Как отметили представители «МЭС» и Мурманской ТЭЦ, незамедлительно обеспечены мероприятия по соблюдению гидравлических режимов, обеспечению циркуляции теплоносителя, подготовлены источники бесперебойного питания на котельных и центральных тепловых пунктах и дальнейшее поддержание работоспособности при восстановлении энергоснабжения. Там, где это было невозможно, был обеспечен переход на дизель-генераторные установки.

На данный момент основная часть объектов работает по нормальной схеме, запасы топлива сформированы в достаточном количестве.

Все подразделения «Мурманскводоканала» также были переведены в оперативную готовность. Объекты, на которых были перебои, были переведены на резервный источник снабжения электроэнергией, завезены дополнительные запасы топлива — сейчас объекты водоснабжения работают в штатном режиме. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по вопросам отсутствия коммунальных услуг необходимо обращаться на Единую региональную горячую линию ЖКХ. Позвонить по номерам: 0051 или 8-800-444-00-51 можно круглосуточно.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560994/#&gid=1&pid=1

