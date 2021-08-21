В рамках августовского педагогического совещания работников образования Мурманской области состоялось награждение министра образования и науки и региона. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Ольгу Дзюбу наградили Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.

Августовское педагогическое совещание – масштабное событие, которое проводится ежегодно в каждом регионе. На нем традиционно подводят итоги прошлого учебного периода, синхронизируют планы на будущий, отмечают лучших работников сферы образования.

Церемонию награждения открыл Андрей Милёхин – директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации. Он отметил, что Мурманская область в части сферы образования вошла в десятку регионов - лидеров. Это результат анализа Рособрнадзора как самого учебного процесса и его результатов, так и эффективных управленческих решений на уровне органов исполнительной власти.

«Итоги аттестации – выше среднего, отдельно поздравляем пять старшеклассников региона, которые блестяще выступили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. И мы понимаем, что в следующем году новые ресурсы помогут вновь повысить уровень: в восьми муниципалитетах откроется двенадцать «Точек роста», «IT-куб», также скоро откроет свои двери Центр непрерывного повышения педагогического мастерства», - резюмировал Андрей Милёхин.