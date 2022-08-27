Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина проводит тренировочные занятия для заполярных гимнасток

На этой неделе Федерация художественной гимнастики Мурманской области проводит тренировочные мероприятия под руководством заслуженного мастера спорта России, олимпийской чемпионки и чемпионки мира Дарьи Шкурихиной. На протяжении недели титулованная спортсменка будет передавать свои знания и профессиональный опыт юным гимнасткам. Завершится комплекс мероприятий красочным гала-концертом, который пройдёт 28 августа в Мурманском легкоатлетическом манеже.

С маленькими звездами художественной гимнастики из Кольского Заполярья работают и другие выдающиеся спортсменки. В их числе – чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Нина Лазарева, а также мастер спорта международного класса, бронзовый призер этапа Гран-при в Израиле Наталья Старикова. Наряду с российскими чемпионками в тренировочном процессе примет участие хореограф Сборной России Инна Григорьева и чемпионка мира, спортивный психолог Екатерина Татарчук.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, совместные тренировки, общение с лучшими гимнастками страны и опытными тренерами поможет нашим спортсменам поверить в свои силы и улучшить результаты.

Начало гала-концерта в легкоатлетическом манеже – в 13.00. Подробная информация опубликована в официальной группе Федерации «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/