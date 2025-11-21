Олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Воробьева проведут мастер-класс в рамках Всероссийских соревнований «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе

В Мурманске состоятся Всероссийские соревнования «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе. Почётными гостями столь значимого события станут: герой Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Александр Карелин и первая в истории России олимпийская чемпионка по женской борьбе (Лондон, 2012 год), серебряный призёр олимпийских игр 2016 года Наталья Воробьева.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в Легкоатлетическом манеже 22 ноября в 12.00, с 15.00 до 16.00 олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для спортсменов и гостей турнира. Также легенды спорта посетят Мурманский медицинский колледж, где пройдёт «Арктический диалог» со студентами.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в этом году мероприятие проводится в 51-й раз. На протяжении двух дней юношам до 16 лет предстоит состязаться в дисциплине «греко-римская борьба». Финалисты будут награждены медалями и грамотами министерства спорта Мурманской области. Памятными призами отметят победителей в номинациях «Лучший борец турнира», «Лучший борец Мурманской области», «Лучший судья турнира», «За волю к победе», «За лучшую технику и тактику». При содействии партнеров турнира все победители и призёры будут отмечены специальными призами.

