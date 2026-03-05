Олимпийские чемпионы провели мастер-класс для юных пловцов Кольского Заполярья

В Мурманскую область с официальным визитом прибыла делегация Федерации водных видов спорта России. В первый день представители федерации во главе с генеральным секретарём Радмиром Габдуллиным провели рабочую встречу с министром спорта Мурманской области Светланой Наумовой. В ходе обсуждения были обозначены перспективы сотрудничества и развития водных видов спорта в регионе с учётом инфраструктурных условий и климатических особенностей Кольского Заполярья.

«Для нас большая честь и ответственность принимать столь звёздную делегацию. Мурманская область — регион с суровым климатом, но это не повод снижать планку. Напротив, условия Крайнего Севера закаляют характер, и мы видим это на примере наших юных спортсменов. Уверена, что знания и опыт, которыми поделятся легенды российского спорта, дадут новый импульс развитию плавания в нашем регионе. Мы подробно обсудили долгосрочные планы сотрудничества – как сделать спорт на Севере ещё доступнее и качественнее для заполярных пловцов», – сказала Светлана Наумова, приветствуя гостей.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин подчеркнул важность системной работы в регионах: «Наша задача — не просто провести показательные выступления, а выстроить диалог. Мы видим большой потенциал Мурманской области. Несмотря на географические особенности, здесь есть все условия для роста: энтузиазм тренеров, желание детей и поддержка правительства региона. Мы договорились проработать вопрос проведения совместных мероприятий, в том числе по привлечению новых кадров в регион. Плавание — это жизненно важный навык и основа здоровья, особенно для подрастающего поколения».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заслуженный мастер спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич встретилась с воспитанницами отделения «синхронное плавание» детско-юношеской спортивной школы Кольского округа. Заполярные синхронистки смогли задать Александре все интересующие их вопросы.

Одновременно с этим заслуженный тренер России, главный тренер спортивной сборной команды России по плаванию Андрей Шишин провёл семинар для тренеров Мурманской области. Более 50 человек из разных муниципальных образований региона прослушали лекцию о тонкостях подготовки спортсменов и физиологических особенностях организма, которые позволяют достичь наивысших результатов.

Завершением первого дня стал мастер-класс для детей в бассейне ДЮСШ Кольского округа. В нём приняли участие воспитанники спортивных школ Мурманской области, в которых осуществляется подготовка по виду спорта «плавание». Прославленные спортсмены Евгений Рылов, Антон Чупков и Сергей Фесиков подробно объясняли юным северянам тонкости техники плавания: нюансы гребка, работу корпуса и дыхания при кроле, брассе, баттерфляе и на спине.

«Мы здесь, чтобы помочь вам стать быстрее и сильнее. Самое главное в плавании — это понимание своего тела и техники. Помните: чемпионы не рождаются на Олимпиадах, результат – это показатель ежедневного труда. У вас отличные условия, и сегодня мы докажем, что упорство всегда вознаграждается», – обратился к юным пловцам призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Евгений Коротышкин.

Подводя итоги занятия, олимпийцы высоко оценили уровень подготовки заполярных пловцов. По их словам, бассейн Кольской ДЮСШ полностью соответствует современным стандартам для проведения подобных мероприятий. Всем участникам встречи вручили памятный сувенир – олимпийскую азбуку с автографами титулованных спортсменов.

Визит делегации в Мурманской области продлится до 5 марта. Впереди посещение первого в стране духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества», Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» и мастер-класс для обучающихся филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563309/#&gid=1&pid=11