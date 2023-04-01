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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 13:40

Олимпийские чемпионы вместе с любителями: стартовал 49-й Мурманский лыжный марафон

Сегодня в спорткомплексе «Долина Уюта» на старт 49-го Мурманского лыжного марафона вышли спортсмены и любители из 60 регионов России, Норвегии и Республики Беларусь. В этом году в числе участников 1950 атлетов.

Сегодня спортсмены стартовали свободным стилем на 50 и 25 километров. 2 апреля марафонцы преодолеют те же дистанции классическим стилем.

За награды Полярной Олимпиады наряду с другими марафонцами борются титулованные российские лыжники - олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры Олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин, один из самых успешных марафонцев современной России Рауль Шакирзянов, чемпион мира Алексей Петухов, победитель одного из лучших лыжных марафонов мира «Марчалонга» (Италия) Ермил Вокуев и победитель Мурманского лыжного марафона Александр Гребенько.

Также на марафоне в Мурманске выступают бронзовый призёр Олимпиады Анастасия Кулешова и одна из сильнейших лыжниц России Анастасия Прокофьева, абсолютная чемпионка Праздника Севера 2022 года, мастер спорта международного класса Юлия Чекалева, четырёхкратная победительница Мурманского лыжного марафона из Республики Карелия Полина Сероносова.

Гордостью Мурманского лыжного марафона стали легенда лыжного спорта, финишировавший в гонке более 40 раз - Сергей Гуйбаловский, а также Людмила Колобанова, на счету которой более 200 финишей в серии «Worldloppet».

Как сообщает администрация города Мурманска, сделать этот день по-настоящему ярким и незабываемым для зрителей и болельщиков всех возрастов помогает насыщенная развлекательная программа Фестиваля культуры северных народов. Гости могут покататься на оленьих упряжках, принять участие в мастер-классах, попробовать силы в национальных видах спорта народов Севера и многое другое.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24705&page=1

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