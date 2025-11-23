Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.25 08:30

Олимпийский чемпион Александр Карелин открыл Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Северное Сияние» в Мурманске

Вчера в Мурманске торжественно открыли 51-й Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Северное Сияние». Соревнования в Легкоатлетическом манеже объединили порядка 180 борцов из 26 регионов страны. На протяжении двух дней спортсменам до 16 лет предстоит состязаться в дисциплине «греко-римская борьба».

От имени губернатора Мурманской области участников и гостей турнира приветствовала заместитель главы региона Анна Головина.

«Для наших традиционных, уже 51-х по счёту, соревнований по спортивной борьбе «Северное сияние» этот год – особенный. Здесь присутствуют великие спортсмены, олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Воробьева. И сегодня у вас, дорогие друзья, есть уникальная возможность перенять опыт, получить их совет и понять, к каким вершинам стоит стремиться. Ведь главная цель турниров такого уровня – популяризация спорта и развитие нашей молодёжи. Это одно из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!». Всем желаю честных поединков и новых побед! Уверена, сегодня мы будем свидетелями захватывающих соревнований!», – сказала Анна Головина.

Старт Всероссийским соревнованиям по спортивной борьбе дал трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

«В год 80-летия Победы каждый из вас должен продемонстрировать лучшие навыки, закалиться здесь, в арктическом регионе, и получить путевку в сложный и яркий мир борьбы. Благодарю губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за поддержку, а зрителям желаю ярких впечатлений», – сказал прославленный спортсмен.

Александр Карелин особо подчеркнул, что традиционный турнир в Мурманской области сохранился в неизменном состоянии и до сих пор «сияет».

«Желаю всем успехов и упорства. Помните о том, что вы являетесь продолжателями нации победителей», – обратился он к юным спортсменам.

В церемонии открытия соревнований также приняли участие министр спорта региона Светлана Наумова и призёр олимпийских игр по лёгкой атлетике Лариса Круглова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, программа турнира включила в себя мастер-класс, где олимпийская чемпионка 2012 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Наталья Воробьёва под руководством Александра Карелина поделилась секретами технических приёмов. Кроме того, на базе Мурманского медицинского колледжа состоялась встреча со школьниками и студентами в формате «Арктического диалога».

 

 

Фото (пресс-служба Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» и Мурманская областная Дума): https://gov-murman.ru/info/news/557471/#&gid=1&pid=10

