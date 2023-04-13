Олимпийский чемпион Сергей Устюгов станет участником 15-го юбилейного лыжного супермарафона в Мончегорске

Совсем скоро в Мончегорске пройдёт 15-й юбилейный лыжный супермарафон. Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится ярким спортивным событием для спортсменов и болельщиков. Одним из именитых участников 2023 года станет олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, победитель многодневной гонки Тур де Ски, заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов.

В этом году Мончегорск принимает первенство России по лыжным гонкам 14 апреля. В 10.00 на старт выйдут юниоры, чтобы определить сильнейших на дистанции 50 км. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт 16 апреля. В 10.00 на дистанцию 70 км выйдут мужчины.

Как сообщает региональное Министерство спорта, впервые гонка на 70 км прошла в 1961 году в Кировске. Затем старты самых выносливых лыжников дважды принимал Мончегорск. Тогда это был приз «Советского спорта».

Постоянную же прописку в городе металлургов сверхмарафон получил в 2008 году, когда благодаря Кольской ГМК и «Норникелю» в Мончегорске появилась лыжная трасса, соответствующая международным стандартам.

Фото: https://gov-murman.ru