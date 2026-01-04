Оливье и «шуба» лидируют в списках и самых любимых, и самых надоевших новогодних блюд россиян

Оливье — и самый любимый, и самый надоевший новогодний салат у россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

салат «Оливье» является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных).

Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия.

На втором месте в предпочтениях — «сельдь под «шубой» (15%), причём салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%).

Третье место в топе любимых — у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших — у холодца (3%).

Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.

Женщины сильнее мужчин любят оливье», мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от оливье россиянок тоже немало. Женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.

Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку. Мужчины чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.

Время проведения опроса: 24—29 декабря 2025 года.