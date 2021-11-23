OMELCHENKO GALLERY и Андрей Малахов подвели итоги всероссийского конкурса художников #Искусствонасевер

Всероссийский конкурс работ художников #Искусствонасевер подвёл свои итоги. В июле этого года апатитский Центр современного искусства «Сияние» совместно с создателем проекта ARTпатруль Юрием Омельченко и Андреем Малаховым запустили Всероссийский конкурс работ художников #Искусствонасевер. Принять участие в конкурсе могли все желающие художники от профессионалов до любителей из любого города и региона России.

Итоги конкурса были подведены накануне: Андрей Малахов и Юрий Омельченко провели прямой эфир в социальных сетях и огласили список победителей. Было отобрано 117 работ разных направлений и стилей. Все они будут экспонироваться в Omelchenko Gallery в Москве в течение месяца: ориентировочно с середины января до середины февраля.

Согласно изначально объявленным условиям конкурса, после выставки в Omelchenko gallery все работы отправятся в коллекцию Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах. Организаторы уверены, что выставка позволит пополнить музейный фонд Центра новыми экспонатами и еще ближе познакомить заполярного зрителя с современным искусством.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Центр современного искусства «Сияние» был открыт в Апатитах этой зимой по инициативе Андрея Малахова при поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области. В 2021 году в Центре проводились дискуссии о современном искусстве, арт-лаборатории, творческие плэнеры и резиденции. «Сияние» также стало первой площадкой выставки произведений современного искусства из личной коллекции Андрея Малахова «В холодном климате, с любовью».