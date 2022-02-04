«Омикрон» и новая волна удалёнки: о страхах и сомнениях жителей СЗФО

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как российские работники и компании отреагировали на распространение штамма коронавируса «Омикрон».

У 47% работников в СЗФО не вызывает никаких опасений новая волна коронавируса и риски введения новых локдаунов, вызванные распространением штамма «Омикрон». При этом 38% всё же боятся за своё здоровье и своих близких. Причём петербуржцы оказались самыми хладнокровными, так как это самый низкий показатель по стране, больше других переживают за себя и близких жители Сибири (48%) и москвичи (45%).

В продолжение темы: 18% жителей СЗФО опасаются, что из-за новой волны у них могут снизиться доходы. 10% боятся роста расходов, а 9% вероятности остаться без работы. (Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа).

Среди представителей профессий свыше половины (58%) ИТ-специалистов не опасаются новой волны пандемии, почти каждый третий (30%) работник в сфере продаж и каждый пятый (21%) маркетолог опасаются снижения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал (17%) и занятые в сфере транспорта (12%).

14% работников из СЗФО ответили, что их компании затронула новая волна и часть персонала была переведена на удалёнку в январе. У 68% работников компании вообще не переводили сотрудников на удаленку в январе, а 16% и так работали удаленно/в гибридном формате. Лишь 1% опрошенных в СЗФО сказали, что их компании весь коллектив временно перевели на дистант.

Среди самых распространенных мер по борьбе с распространением Covid-19 сейчас применяются домашний режим сотрудников при первых признаках ОРВИ (51%), дезинфекция рук и поверхностей (56%), измерение температуры (43%). В трети случаев (34%) на работу ходят только в масках и респиратора, а также обязательно наличие вакцинации для допуска в офис (34%). 21% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением Covid-19.