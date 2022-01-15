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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.22 18:00

Омикрона не боимся, QR-кодов не хотим

Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян. Омикрона стали бояться чуть чаще, но люди, испытывающие опасения по поводу распространения нового штамма, по-прежнему в меньшинстве. Антипрививочников, похоже, уже ничто не проймет: омикрона они не боятся и не собираются прививаться даже ради QR-кодов. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Опасений по поводу омикрона стало чуть больше: в декабре его боялись 9%, сегодня — 12%. Однако информация о распространении нового штамма коронавируса на общественную дискуссию о необходимости введения электронных сертификатов вакцинированных влияет прямо противоположным образом. Каждый второй россиянин не одобряет ввод QR-кодов: это на четверть больше, чем было в ноябре (52 и 42% соответственно). Причем в Санкт-Петербурге противников электронных сертификатов о вакцинации больше, чем в Москве и Новосибирске: 58, 49 и 47% соответственно.

Среди мест же, куда допуск по QR-кодам необходим, россияне чаще всего называли массовые мероприятия (28%), самолеты (21%) и поезда (19%).

Антипрививочники и омикрона боятся меньше, чем вакцинированные россияне (8 и 14% соответственно), и ввод QR-кодов в большинстве не поддерживают (75% против 41% среди привитых). Введение электронных паспортов о вакцинации не заставит сделать прививку большинство антиваксеров (68%, что на 4 п.п. больше, чем было в ноябре).

Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно. Если вы привиты и хотите сообщить об этом потенциальным работодателям, поставьте соответствующую отметку в своем резюме.

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