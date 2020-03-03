Он к нам пришёл! Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщает в пресс-служба Роспотребнадзора.

Первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Ещё троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

Накануне, 2 марта в ежедневной сводке Роспотребнадзора указывалось, что в России нет больных пневмонией, вызванной коронавирусом. В сообщении шла речь лишь о двух излечившихся китайцах.

2 марта в Москве госпитализировали 24 человека, общавшихся с заразившимся жителем столицы. Среди них шесть родственников, пять друзей и 13 пассажиров рейса из Италии. Ещё 83 человека помещены в карантин. В тот же день в Петербурге с подозрением на вирус в больницу доставили 26 граждан, которые вернулись из «неблагополучных по коронавирусу стран», пишет РИАН.

По последним данным Роспотребнадзора, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трёх тысяч умерли. Случаи инфицирования помимо Китая зафиксированы ещё более чем в 60 странах.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определён порядок лабораторной диагностики.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях