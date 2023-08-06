Она ещё вернётся: министр Госжилстройнадзора осмотрела жилищный фонд посёлка Спутник

Министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой проведён осмотр жилищного фонда посёлка Спутник Печенгского округа.

Глава надзорного органа встретилась с жителями, провела совещание с руководителями администрации и управляющей компании, посетила все жилые дома. Визит состоялся после получения обращений инициативной группы жителей, в которых они указывали на системные проблемы в содержании многоквартирных домов.

Восемь пятиэтажек, построенных военными строителями в 60-70 годах прошлого века, принадлежат Министерству обороны. Практически весь период они содержались самим военным ведомством, потом были переданы коммерческой УК. Но она не справлялась с обязанностями, поэтому по поручению губернатора в прошлом году жилфонд Спутника стала обслуживать муниципальная управляющая компания Печенгского округа.

За прошедшее время новая УК провела ревизию внутридомовых электрических сетей, заменила большие участки труб водоснабжения и канализации, занималась осушением подвалов. Одновременно стала решаться самая главная проблема – правительство региона выделило средства на капитальный ремонт всех кровель и до конца года он будет завершён.

Постоянные протечки приносили серьёзные проблемы жителям и не давали надлежащим образом обслуживать дома. Во время обхода жилфонда глава министерства поднялась на одну из крыш, осмотрела уже выполненную работу и обсудила её с представителем подрядной организации. По его словам, сдать объект получится раньше срока.

«Ликвидация систематических протечек кровель позволит приступать к ремонтам подъездов, о чём просят в своих обращениях жители Спутника. Но прежде всего мы поставили управляющей компании задачу завершить ликвидацию протечек канализации в подвалах и очистку их от бытового мусора. Эта проблема была обозначена жителями как одна из главных. Такая работа уже ведётся, но её необходимо ускорить, завершив до начала отопительного сезона.

Так же УК поставлена задача установить радиаторы отопления в подъездах и восстановить плотное прикрытие дверей входных групп. Без этого стены отремонтированных подъездов быстро начнут осыпаться», – отметила Алёна Кузнецова.

Как сообщает Министерство Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, все поставленные перед муниципальной управляющей компанией Печенгского округа задачи были внесены в план поэтапного решения проблем, созданный в ходе встречи с руководителями администрации округа, самой УК и инициативной группой жителей. Его исполнение будет проверено в ходе повторного визита министра Государственного жилищного и строительного надзора в Спутник.

Фото: https://gov-murman.ru