ОНФ активно помогает врачам Мурманской области в рамках акции #МыВместе

В рамках всероссийской акции #МыВместе представители ОНФ доставили в инфекционное отделение мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина около 800 литров питьевой воды и одноразовую посуду. Такая помощь придется как нельзя кстати не только медицинскому персоналу, но и пациентам учреждения.

«В условиях роста числа заболевших COVID-19 больницы и поликлиники работают в усиленном режиме. Конечно, такая нагрузка сказывается на здоровье и настроении врачей и медсестер. Мы стараемся поддерживать их любым доступным способом», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Юрий Назаров.

Продолжает помогать врачам и член регионального штаба ОНФ Эдуард Гончаров – сам медик по образованию. В период пандемии свою профессиональную деятельность совмещает с функциями водителя. В первый день такого дежурства его пассажиром стал врач-терапевт мурманской городской поликлиники №2. За медицинской помощью к нему, в основном, обращались граждане от 40 до 65 лет с высокой температурой, лихорадкой, признаками ОРВИ. Почти все – впервые. Не успел волонтер отдохнуть – новая смена. В этот раз принял непосредственное участие в оказании помощи пожилой пациентке – специализация пригодилась: снял гипс после оперативного лечения на коленном суставе.

«С появлением коронавируса другие недуги не исчезли. Люди рождаются, болеют, получают травмы. Жизнь продолжается, и дополнительная помощь медикам все ещё нужна!» - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

В Печенгском районе на время школьных каникул помочь поликлиникам вызвались повара школьных столовых. Перед началом работы волонтеров ознакомили с инструкцией и графиком замены средств защиты. Пациенты и посетители поликлиник в Никеле и Заполярном, куда на дежурство заступили общественники, к измерению температуры при входе и напоминаниям о необходимости надеть маску отнеслись с пониманием, выразив беспокойство и о здоровье самих проверяющих.