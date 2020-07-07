ОНФ добивается капитального ремонта фасада здания гимназии №3 в Мурманске

Капитальный ремонт фасада здания гимназии №3 в Мурманске по адресу: ул. Челюскинцев, 14 выполнят вслед за кровлей, работы по капремонту которой запланированы в 2021 г . – сообщили активистам ОНФ в администрации областного центра. Ранее общественники обратили внимание властей на опасное состояние фасада здания МБОУ «Гимназия №3». Родители учащихся уже давно бьют тревогу: дом был введён в эксплуатацию в 1935 г ., немудрено, что с тех пор он не только утратил былое очарование, но и стал угрозой для его учеников и персонала.

В ходе осмотра общественники убедились: кирпичная кладка на стенах фасада частично обнажена, местами разрушена, штукатурка и краска на многих участках отсутствуют, оконные отливы сильно повреждены.

«Изначально в здании располагалась средняя общеобразовательная школа №8, позднее, в период Великой Отечественной войны, здесь был штаб военного округа, затем – госпиталь. Спустя десятилетия строение не утратило своей значимости. Гимназия №3 – постоянный участник, лауреат и победитель конкурсов разного уровня: в 2007 г . – лидер всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в 2016 г . награждена дипломом за значительный вклад в будущее российской науки, воспитание подрастающего поколения и успехи представителей образовательной организации в XVIII Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку». И тем обиднее, что впечатление от всех этих заслуг портит неприглядный и опасный фасад. Он уже частично осыпался – это видно по территории по периметру – и в какой момент произойдет очередное обрушение, и кто в этот момент будет проходить мимо, спрогнозировать невозможно. Между тем, по этому маршруту ежедневно следует большое количество людей», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

Чтобы хоть как-то минимизировать риски, администрация учреждения оградила зоны возможного падения штукатурки и кирпичной кладки фасада, установила стационарный забор, преграждающий стихийно образовавшуюся пешеходную тропинку к гимназии, организовала постоянное наблюдение за внешним состоянием объекта. Но всего этого недостаточно – по мнению экспертов ОНФ, фасаду зданию необходим капитальный ремонт.

«Таким образом, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних детей, обучающихся в МБОУ «Гимназия №3», их родителей и работников образовательной организации, мы попросили администрацию Мурманска учесть собранную нами информацию и оказать содействие в решении вопроса в кратчайшие сроки. Власти в ответ пояснили, что проведение работ по капитальному ремонту фасада здания гимназии №3 требует значительных финансовых затрат и нецелесообразно без проведения ремонта кровли. В настоящее время проектная документация на капремонт фасада с комплексной заменой оконных блоков уже разработана. Работы будет выполнять мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - добавил Шишко.