ОНФ добивается стопроцентного подключения ФАПов к интернету в населенных пунктах Мурманской области

После обращения активистов ОНФ в Мурманской области министерство цифрового развития региона сообщило о намерении ходатайствовать о включении ФАПов в населенных пунктах Туманный и Ковдозеро, а также кабинета фельдшера в поселке Раякоски в перечень социально значимых объектов, подлежащих подключению к интернету в 2021 г .

Ранее общественники попросили первого заместителя губернатора региона Оксану Демченко дать поручение провести проверку исполнения федерального проекта «Информационная инфраструктура» (в рамках национальной программы «Цифровая экономика») в части подключения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов системы здравоохранения Мурманской области к сети Интернет. Поводом для обращения стали жалобы пациентов некоторых сельских медпунктов.

Согласно федеральному проекту, до конца 2021 г . 100% ФАПов должно быть подключено к интернету. В ответ на обращение экспертов ОНФ Министерство цифрового развития Мурманской области сообщило о том, что по состоянию на 30.06.2020 г. доля ФАПов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», составляет 34,6%. По данным на эту дату, в 2020 г . было подключено пять объектов, интернет в них будет доступен с 1 октября. Ещё восемь подключили в 2019 г ., пять – в планах на 2021 г .

«Также пять ФАПов подключено Министерством здравоохранения Мурманской области в рамках государственных контрактов, заключенных медицинскими организациями. А вот три объекта (в Туманном, Ковдозере и Раякоски) остались без внимания, поскольку на момент составления адресного плана не было принято окончательных решений по их функционированию в будущем. Как раз с ними в региональном Министерстве цифрового развития выразили готовность помочь. Надеемся, что в скором времени нам удастся добиться стопроцентного подключения к интернету всех ФАПов, находящихся на территории Мурманской области», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.