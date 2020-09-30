В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 11:00

ОНФ добивается стопроцентного подключения ФАПов к интернету в населенных пунктах Мурманской области

После обращения активистов ОНФ в Мурманской области министерство цифрового развития региона сообщило о намерении ходатайствовать о включении ФАПов в населенных пунктах Туманный и Ковдозеро, а также кабинета фельдшера в поселке Раякоски в перечень социально значимых объектов, подлежащих подключению к интернету в 2021 г.

Ранее общественники попросили первого заместителя губернатора региона Оксану Демченко дать поручение провести проверку исполнения федерального проекта «Информационная инфраструктура» (в рамках национальной программы «Цифровая экономика») в части подключения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов системы здравоохранения Мурманской области к сети Интернет. Поводом для обращения стали жалобы пациентов некоторых сельских медпунктов.

Согласно федеральному проекту, до конца 2021 г. 100% ФАПов должно быть подключено к интернету. В ответ на обращение экспертов ОНФ Министерство цифрового развития Мурманской области сообщило о том, что по состоянию на 30.06.2020 г. доля ФАПов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», составляет 34,6%. По данным на эту дату, в 2020 г. было подключено пять объектов, интернет в них будет доступен с 1 октября. Ещё восемь подключили в 2019 г., пять – в планах на 2021 г.

«Также пять ФАПов подключено Министерством здравоохранения Мурманской области в рамках государственных контрактов, заключенных медицинскими организациями. А вот три объекта (в Туманном, Ковдозере и Раякоски) остались без внимания, поскольку на момент составления адресного плана не было принято окончательных решений по их функционированию в будущем. Как раз с ними в региональном Министерстве цифрового развития выразили готовность помочь. Надеемся, что в скором времени нам удастся добиться стопроцентного подключения к интернету всех ФАПов, находящихся на территории Мурманской области», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Рубль устал падать-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика