ОНФ добивается устранения причин подтопления нечистотами подвала жилого дома на улице Нахимова в Мурманске

После вмешательства ОНФ в адрес управляющей организации ООО «Управляющая компания Мурманской области», обслуживающей дом №17 по ул. Нахимова, было направлено требование о выполнении работ по приведению подвального помещения МКД в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Ранее активисты ОНФ обратились в администрацию Мурманска с просьбой защитить права жильцов. О коммунальной беде целого подъезда собственница одной из квартир рассказала в ходе прямой линии с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. По словам пенсионерки, с февраля 2007 г. их подвал затапливает нечистотами.

Заявитель сообщила: добиваться каких-либо действий со стороны управляющей организации приходится по полгода. При этом уже через пару недель после вмешательства подвальное помещение вновь заполняется канализационными водами. К тому же коммунальщики с помощью насоса откачивают лишь жидкость, все остальное продолжает накапливаться и уже достигает высоты в 70 см. Как следствие, ещё один неприятный бонус – ужасный запах, который проникает даже в квартиры. Женщина также рассказала: из-за постоянной сырости в подвале появились комары, вышел из строя домофон, который жильцы устанавливали сами, входная дверь практически сгнила. При этом ни о каком ремонте со стороны управляющей организации речи не идёт.

«Обратившаяся на «прямую линию» пенсионерка сказала, что регулярно оплачивает все счета за жилищно-коммунальные услуги. А в итоге 70-летняя, перенесшая инсульт женщина, и её соседи вынуждены жить словно в туалете. Конечно, их претензии совершенно справедливы и обоснованы. Люди требуют ремонта инженерных коммуникаций и приведения подвала в нормативное состояние, соответствующее санитарным нормам. Мы попросили городские власти вмешаться в ситуацию и помочь жильцам восстановить их нарушенные права», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

В настоящее время от лица администрации Мурманска готовится исковое заявление в суд о понуждении ООО «Управляющая компания Мурманской области» к выполнению работ по приведению подвального помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние.