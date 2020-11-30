ОНФ и РАСК исследовали все города России на обеспеченность жильём и предлагают поддержать региональных застройщиков
Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева. Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ, результаты которого эксперты огласили на пресс-конференции в ОНФ.
«Таким образом, жители этих городов не могут реализовать свои потребности по улучшению жилищных условий за счет нового жилья, не могут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5%, – подчеркнула Цунаева. – Мониторинг, который провели эксперты РАСК и активисты ОНФ показал, что жилищное строительство в России ведется крайне неравномерно и сконцентрировано в крупных агломерациях. Проблема многоплановая, мы, разумеется, далеки от мысли, что надо строить везде, где не строится. Нужно анализировать нюансы социальной ситуации, рынка труда и строительной отрасли в регионах».
По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкессии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше
Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае (
«Многокомнатные квартиры не превышают долю в 15% в общем объеме строящегося жилья. Доля однокомнатных квартир в 10 регионах (Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия) – более 60%, – уточнил эксперт. – Нужно это учитывать и как-то менять, потому что в перспективе это не увеличивает обеспеченность населения жильем».
Эксперты ОНФ подсчитали, для того чтобы выйти к
«Главный вопрос, удастся ли в будущем нарастить предложения жилья до такого уровня в столь короткий период. Либо этот план придется корректировать», – заявил Алексеенко.
В текущем году число уникальных брендов застройщиков сократилось на 26% (с 3 тысяч до 2 с небольшим тысяч). Налицо проблема строительства в небольших городах. Быстрый приход на эти низкомаржинальные рынки новых федеральных застройщиков вызывает сомнения.
«ОНФ предлагает разработать программу поддержки строительной отрасли в регионах, – подытожил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. – Разработать механизмы по удешевлению перехода на проектное финансирование. К 1 июля 2021 года глава государства поручил принять меры поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья – для жилья под соцнайм, некоммерческой аренды. Возможно, это именно те инструменты, которые будут пользоваться большим спросом у людей, которые себе ипотеку позволить не могут. Важно исследовать ситуацию с запросом населения: готовы ли россияне на местах брать ипотеку, или согласиться на социальный найм, или они хотят переезжать в город, или остаться у себя на малой родине. Мы продолжим эти исследования, будем взаимодействовать с коллегами из Дом.рф, изучим ситуацию с ипотекой, изучим спрос населения на жилье. И обязательно эти результаты презентуем.