Северяне смогут пригласить Деда Мороза в гости через портал «Наш Север»На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.20 14:30

ОНФ и РАСК исследовали все города России на обеспеченность жильём и предлагают поддержать региональных застройщиков

Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева. Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ, результаты которого эксперты огласили на пресс-конференции в ОНФ.

«Таким образом, жители этих городов не могут реализовать свои потребности по улучшению жилищных условий за счет нового жилья, не могут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5%, – подчеркнула Цунаева. – Мониторинг, который провели эксперты РАСК и активисты ОНФ показал, что жилищное строительство в России ведется крайне неравномерно и сконцентрировано в крупных агломерациях. Проблема многоплановая, мы, разумеется, далеки от мысли, что надо строить везде, где не строится. Нужно анализировать нюансы социальной ситуации, рынка труда и строительной отрасли в регионах». 

По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкессии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше 0,1 кв. м на одного жителя еще в 11 регионах, где проживает около 10 млн человек (в их числе Новгородская и Мурманская области, Мордовия, Коми).

Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае (1,4 кв. м на жителя), Ленинградской области – (1,5 кв. м) и Санкт-Петербурге, в котором возводится более 2 кв. м на одного жителя. Однако, отметил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, в основном речь идет об однокомнатных квартирах, так, в Ленинградской области они составляют 75% от всего возводимого жилья.

«Многокомнатные квартиры не превышают долю в 15% в общем объеме строящегося жилья. Доля однокомнатных квартир в 10 регионах (Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия) – более 60%, – уточнил эксперт. – Нужно это учитывать и как-то менять, потому что в перспективе это не увеличивает обеспеченность населения жильем».

Эксперты ОНФ подсчитали, для того чтобы выйти к 2024 г. на предусмотренный Единым планом по достижению национальных целей развития показатель – введение 90 млн кв. м жилья, необходимо в 2022 г. иметь темп текущего строительства 120–125 млн кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем вводится сейчас, поэтому необходимо запускать новые проекты, активизировать строительство в большинстве регионов РФ. При этом авторы исследования уточняют, что в некоторых регионах активное строительство так и не планируется.

«Главный вопрос, удастся ли в будущем нарастить предложения жилья до такого уровня в столь короткий период. Либо этот план придется корректировать», – заявил Алексеенко.

В текущем году число уникальных брендов застройщиков сократилось на 26% (с 3 тысяч до 2 с небольшим тысяч). Налицо проблема строительства в небольших городах. Быстрый приход на эти низкомаржинальные рынки новых федеральных застройщиков вызывает сомнения.

«ОНФ предлагает разработать программу поддержки строительной отрасли в регионах, – подытожил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. – Разработать механизмы по удешевлению перехода на проектное финансирование. К 1 июля 2021 года глава государства поручил принять меры поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья – для жилья под соцнайм, некоммерческой аренды. Возможно, это именно те инструменты, которые будут пользоваться большим спросом у людей, которые себе ипотеку позволить не могут. Важно исследовать ситуацию с запросом населения: готовы ли россияне на местах брать ипотеку, или согласиться на социальный найм, или они хотят переезжать в город, или остаться у себя на малой родине. Мы продолжим эти исследования, будем взаимодействовать с коллегами из Дом.рф, изучим ситуацию с ипотекой, изучим спрос населения на жилье. И обязательно эти результаты презентуем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Метод Фрейда-2». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)23:25«На глубине 6 футов». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 74 копейки, доллар укрепился на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение и отопление в Кильдинстрое восстановлено после аварии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика