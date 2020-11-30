ОНФ и РАСК исследовали все города России на обеспеченность жильём и предлагают поддержать региональных застройщиков

Из 1117 городов России в 511 очень низкая обеспеченность населения жильем, вдобавок там практически и не строится новое, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева. Таковы результаты масштабного исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ, результаты которого эксперты огласили на пресс-конференции в ОНФ.

«Таким образом, жители этих городов не могут реализовать свои потребности по улучшению жилищных условий за счет нового жилья, не могут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5%, – подчеркнула Цунаева. – Мониторинг, который провели эксперты РАСК и активисты ОНФ показал, что жилищное строительство в России ведется крайне неравномерно и сконцентрировано в крупных агломерациях. Проблема многоплановая, мы, разумеется, далеки от мысли, что надо строить везде, где не строится. Нужно анализировать нюансы социальной ситуации, рынка труда и строительной отрасли в регионах».

По данным ОНФ, строительство жилья профессиональными застройщиками практически полностью отсутствует в Ненецком, Чукотском автономных округах, Еврейской АО, Камчатском крае, Карачаево-Черкессии и Магаданской области. В этих субъектах проживает 1,2 млн человек, которые не могут воспользоваться господдержкой ипотечного кредитования, потому что оно распространяется только на вновь возводимые объекты. Недалеко ушли от нуля и строят меньше 0,1 кв. м на одного жителя еще в 11 регионах, где проживает около 10 млн человек (в их числе Новгородская и Мурманская области, Мордовия, Коми).

Регионов-лидеров по объему строящегося жилья всего семь. Это Калининградская и Рязанская области, Москва и Московская область. Интенсивное строительство ведется в Краснодарском крае ( 1,4 кв. м на жителя), Ленинградской области – ( 1,5 кв. м ) и Санкт-Петербурге, в котором возводится более 2 кв. м на одного жителя. Однако, отметил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, в основном речь идет об однокомнатных квартирах, так, в Ленинградской области они составляют 75% от всего возводимого жилья.

«Многокомнатные квартиры не превышают долю в 15% в общем объеме строящегося жилья. Доля однокомнатных квартир в 10 регионах (Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия) – более 60%, – уточнил эксперт. – Нужно это учитывать и как-то менять, потому что в перспективе это не увеличивает обеспеченность населения жильем».

Эксперты ОНФ подсчитали, для того чтобы выйти к 2024 г . на предусмотренный Единым планом по достижению национальных целей развития показатель – введение 90 млн кв. м жилья, необходимо в 2022 г . иметь темп текущего строительства 120–125 млн кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем вводится сейчас, поэтому необходимо запускать новые проекты, активизировать строительство в большинстве регионов РФ. При этом авторы исследования уточняют, что в некоторых регионах активное строительство так и не планируется.

«Главный вопрос, удастся ли в будущем нарастить предложения жилья до такого уровня в столь короткий период. Либо этот план придется корректировать», – заявил Алексеенко.

В текущем году число уникальных брендов застройщиков сократилось на 26% (с 3 тысяч до 2 с небольшим тысяч). Налицо проблема строительства в небольших городах. Быстрый приход на эти низкомаржинальные рынки новых федеральных застройщиков вызывает сомнения.

«ОНФ предлагает разработать программу поддержки строительной отрасли в регионах, – подытожил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. – Разработать механизмы по удешевлению перехода на проектное финансирование. К 1 июля 2021 года глава государства поручил принять меры поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья – для жилья под соцнайм, некоммерческой аренды. Возможно, это именно те инструменты, которые будут пользоваться большим спросом у людей, которые себе ипотеку позволить не могут. Важно исследовать ситуацию с запросом населения: готовы ли россияне на местах брать ипотеку, или согласиться на социальный найм, или они хотят переезжать в город, или остаться у себя на малой родине. Мы продолжим эти исследования, будем взаимодействовать с коллегами из Дом.рф, изучим ситуацию с ипотекой, изучим спрос населения на жилье. И обязательно эти результаты презентуем.