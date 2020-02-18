ОНФ обратил внимание властей Мурманской области на отсутствие доступной медпомощи в посёлке Зареченск, в котором проживают 600 человек

Мурманские активисты ОНФ направили главе региона Андрею Чибису обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с медицинским обслуживанием детей в сельском поселении Зареченск Кандалакшского района, где в настоящее время проживает более 600 человек. О том, что у родителей нет возможности вывозить детей к врачу на осмотр, общественникам рассказали местные жители во время встречи, которая состоялась в средней школе.

Педагоги и учащиеся поделились с активистами основными проблемами. Среди них – поломка единственного школьного автобуса и отсутствие водителя для него, сложности с получением стоматологической помощи для детей и осуществлением медосмотров. Чтобы ребёнка осмотрел специалист, ехать приходится в Кандалакшу, а это – более ста километров пути. Автобус между населенными пунктами курсирует 3 раза в неделю: один – утром и один – вечером. Стоимость билета – 500 рублей в одну сторону. То есть поездка к доктору, например, школьнику и его маме обойдётся в 2 тысячи рублей.

«Заработки у жителей Зареченска, в основном, небольшие, и такие путешествия существенно влияют на семейный бюджет. То есть дети фактически лишены возможности показываться специалистам. И это далеко не единственная проблема. Персонал школы и детского сада пожаловался на то, что в помещениях довольно прохладно, дети мерзнут. Кроме того, в дошкольном образовательном учреждении течет крыша, фасад также требует ремонта. Оставляет желать лучшего и система освещения в поселке. ФАП здесь не работает – нет фельдшера. «Поезд здоровья» в полном составе тоже давно не приходил. Узкие специалисты сюда не приезжают, ссылаясь на небольшое количество потенциальных пациентов», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Активисты ОНФ попросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса дать поручение заместителям и профильным министрам разработать план устранения выявленных общественниками недостатков.

«Ещё один поразивший нас факт заключается в том, что многие дети крайне редко выезжают за пределы Зареченска, а некоторые – даже в Мурманске никогда не были. В связи с чем мы также просим главу региона поручить министру образования рассмотреть возможность проведения экскурсий для маленьких жителей сельского поселения из малообеспеченных семей в городах Мурманской области», - добавил Сахневич.