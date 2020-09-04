ОНФ обратил внимание властей на недоступность туристических маршрутов Мурманской области для маломобильных граждан

Активисты ОНФ направили обращение губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой рассмотреть возможность разработки мер поддержки для предпринимателей, проведения экскурсионных программ для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ранее показал, что путешествовать по ним гражданам с особыми потребностями не под силу.

Один из примеров - ставшее в последние годы красивое и самобытное село Териберка - место, где хочет побывать каждый турист, приехавший на Кольский полуостров. Оказалось, что населенный пункт совсем не приспособлен для приема маломобильных граждан: человек, передвигающийся на коляске, дальше асфальтной дорожки не уедет - кругом песок и непроходимые камни. Только один отель оборудован пандусом и уборной, подходящей для людей с особыми потребностями.

«Со мной было двое туристов разными группами инвалидности: слабовидящий мужчина и женщина на инвалидной коляске. Мужчина передвигался при помощи супруги-проводника. Если бы он был один, то не смог бы сориентироваться: табличек для слабовидящих мы не нашли. Женщина до пляжа и к водопаду, а также на ферму к оленям передвигалась на руках гида и водителей. Люди с особыми потребностями тоже хотят выходить из своих квартир и путешествовать, хотят исследовать свой край. И у них должны быть для этого возможности », - рассказала активист регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Ефремова.

Общественники также отметили, что развитие туристического направления для граждан с ОВЗ дополнительный турпоток региону, и приводит в пример опыт коллег из Калининграда, где активно развивают социальное предпринимательство, в том числе, в туристической отрасли.

«К сожалению, не каждый туроператор, отель и организация общественного питания могут обеспечить комфортное путешествие гражданам с инвалидностью. На мой взгляд, необходимы меры поддержки для предпринимателей региона, специализирующихся на такого рода деятельности. Для развития новых туристических маршрутов», - добавила Ефремова.