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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 16:30

ОНФ обратился в прокуратуру по поводу неогороженных ям для монтажа фонарей вблизи детсада и жилого дома в Мурманске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту наличия технологических углублений, предназначенных для монтажа опор освещения, рядом с многоквартирным домом и детским садом на проспекте Кольском в Мурманске. Причиной для запроса стали жалобы горожан на практически незаметные в темноте большие ямы, представляющую серьёзную опасность для жителей микрорайона. Углубления были сделаны ещё в начале сентября, работы на участке так и не ведутся. Из защитных мер – частично натянутая сигнальная лента.

Ямы находятся в непосредственной близости от дома №162 и детского сада №152 на проспекте Кольском. Общественники обратили внимание на то, что разрытая территория не окружена защитным ограждением, которое следовало возвести до начала строительных работ. Предупреждающие знаки не установлены, что не обеспечивает гарантию безопасности процесса для жизни и здоровья граждан. Между тем, в соответствии с требованиями нормативных документов, строительная площадка и опасные зоны работ за её пределами должны быть огорожены ещё до того, как начнётся активная фаза. Причём ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 метров и оборудованы сплошным защитным козырьком.

«На этой неделе на широте Мурманска началась полярная ночь, а уличное освещение здесь оставляет желать лучшего. К тому же, рядом с ямами лежит кусок строительной арматуры, о который также можно пораниться. Тем более что проходимость в этом месте большая, много детей. А условия для получения травмы созданы оптимальные. Мы попросили надзорное ведомство в случае подтверждения нарушений принять меры по их устранению», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.  

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Последние комментарии

Рустем
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