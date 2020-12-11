ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов

Не можете пройти мимо мусорной свалки? Вас беспокоит грязный воздух или странный цвет воды? Вы не равнодушны к экологии своего города и региона, но не знаете, как это исправить? Станьте экологическим инспектором!

Общественный экологический инспектор - это человек, который может реально помочь окружающей среде и, самое главное, сделать это правильно и грамотно. Экологический инспектор – это человек, который помогает выявлять правонарушения в области охраны окружающей среды. Он может участвовать в проверках, самостоятельно обследовать территории и сообщать в министерство о нарушениях. Институт общественных инспекторов был создан по поручению Президента РФ.

Общероссийский народный фронт 14 декабря запускает обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Обучение бесплатное.

После прохождения курса каждый обучающийся сможет видеть экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора. После сдачи такого экзамена выдается удостоверение государственного образца. Оно будет подтверждать, что гражданин является общественным инспектором и может осуществлять все его полномочия.

Курс проводится в рамках проекта «Экозабота» и будет состоять из 10 видеоуроков. Урок длится 30-40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. Все участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, и что он делает, научатся понимать экологическое законодательство и вместе с экспертами разберут самые популярные экологические нарушения. После каждой лекции участникам будут представлены материалы для самостоятельного изучения и небольшое задание для самоконтроля. На курсе будут показаны простые и понятные алгоритмы действий для экологического инспектора.

Руководителем и автором проекта выступил Александр Коган - эксперт тематической площадки ОНФ «Экология». Александр Коган отметил, что инспекторы представляет большую ценность для надзорных органов: «Общественные инспекторы – это неравнодушные, образованные, активные люди. Задача инспектора – не просто раскачать ситуацию, а довести ее решение до реализации».

Эксперты школы:

- Александр Коган - эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», советник руководителя исполкома ОНФ, инициатор проекта «Экозабота».

- Николай Будуев – депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Ведёт активную работу по защите озера Байкал и по охране лесов.

- Андрей Нагибин – руководитель Общественной организации «Зелёный патруль», Член Общественного совета при Росприроднадзоре. Более 20 лет занимается общественным экологическим контролем. В 2017 году в рамках проекта «Чистая страна» участвовал в мониторинге загрязненности атмосферного воздуха в регионах России.

- Олег Нуждов - руководитель Дирекции по управлению особо охраняемыми территориями Курской области, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Курской области.

- Александр Пригодин - эколог, гидролог, специалист по эпидемиологической безопасности водных объектов. Более 20 лет занимается вопросами безопасности водных объектов.

- Ярослава Дицевич - доцент кафедры прокурорского надзора Университета прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции, кандидат юридических наук.

- Наталья Беляева - заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам общероссийской общественной организации Деловая Россия, руководитель юридической компании Дельфи.

- Алексей Бардаков - эксперт ОНФ, адвокат.

Для обучения в онлайн-школе общественных экологических инспекторов необходимо заполнить регистрационную форму: http://ekozabota.onf.ru/eco-school