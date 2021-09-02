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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 16:30

ОНФ присоединится к Всероссийской акции «Поделись своим знанием»

С 1 по 3 сентября в рамках II Просветительского марафона «Новое знание» пройдет просветительский челлендж «Поделись своим знанием», который охватит всю Россию.

Акция «Поделись своим знанием», организованная Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийским народным фронтом, охватит тысячи российских школ как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов выступят известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

В рамках акции 3 сентября члены Регионального штаба ОНФ в Мурманской области Кусайко Татьяна Алексеевна - сенатор Российской Федерации, заслуженный врач РФ и Пономарев Роман Сергеевич – депутат Мурманской областной Думы, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманского областного онкологического диспансера», кандидат медицинских наук проведут уроки в Мурманском медицинском колледже и в Мурманском педагогическом колледже на тему «Секреты самореализации в профессии». Сенатор расскажет о том, как попала на Крайний Север, и как он стал ей родным краем, и почему выбор профессии пал на специальность педиатра, поделится взглядом на значимость и востребованность профессии медицинского работника в современное время и ответит на вопросы учащихся. «Очень важно делиться опытом в профессии, навыками и накопленными знаниями. Особенно, когда это проходит в форме диалога, живого общения», - сказала Татьяна Алексеевна.

Депутат Мурманской областной Думы на своем уроке расскажет ребятам о личном профессиональном успехе и достижениях коллег в области лечения онкологических заболеваний. Роман Пономарев отметил, что «без фундаментальных знаний, без постоянного самосовершенствования, желания каждого из нас стать лучше невозможно добиться успеха ни в одной профессии, тем более в медицине. Немаловажную роль в выработке профессиональных навыков и формировании личности будущего врача играет преемственность поколений, когда состоявшийся специалист передаст свой бесценный опыт, знания молодому коллеге».

 

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