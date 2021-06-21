ОНФ просит прокуратуру помочь предотвратить экологическую катастрофу в микрорайоне Росляково в Мурманске

Мурманские эксперты ОНФ направили обращение в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку нарушений законодательства в микрорайоне Росляково областного центра. Общественники уверены: выявленные здесь признаки нарушений могут обернуться настоящей экологической катастрофой. Нефтепродукты, хранившиеся в старых резервуарах, разбросанных на значительной территории земельного участка, попали в почву.

В соответствии с действующим законодательством, собственники отходов обязаны соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. К тому же по токсичности отработанные нефтепродукты, хранящиеся в резервуарах, относятся к 4-му классу опасности.

«В прошлом году мы уже неоднократно обращались в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства в регионе по аналогичным ситуациям. В результате надзорным ведомством в адрес собственников были направлены соответствующие требования», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Активисты ОНФ попросили прокуратуру при наличии оснований принять исчерпывающие меры для устранения нарушений природоохранного законодательства в Росляково.

«Это прямой риск для жизни и здоровья жителей микрорайона, не говоря уже о колоссальном вреде для окружающей среды. Мы продолжим держать ситуацию на контроле до тех пор, пока угроза экологической безопасности сохраняется», - добавил Сахневич.