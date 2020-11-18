ОНФ просит прокуратуру защитить права жильцов микрорайона Абрам-Мыс Мурманска, в разгар пандемии оставшихся без горячей воды

Активисты ОНФ в Мурманской области обратили внимание прокуратуры региона на нарушение прав жильцов дома №19 в переулке Охотничьем (общежития №12) в микрорайоне Абрам-Мыс областного центра. Ранее к общественникам обратился 70-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья с жалобой на то, что в здании уже полтора года отсутствует горячая вода, а канализация находится в аварийном состоянии. По словам пенсионера, неоднократное информирование администрации Мурманска о существующих проблемах ни к чему не привело. Между тем в Заполярье уже установилась минусовая температура, а пандемия и состояние здоровья исключают возможность выезжать куда-то за элементарными благами цивилизации.

«Мы попросили прокуратуру принять меры по защите прав жильцов многоквартирного дома в переулке Охотничьем, которые вынуждены постоянно находиться в крайне некомфортных условиях. Тем временем в соседнем здании №17 сложилась похожая ситуация: горячего водоснабжения здесь также нет вот уже четрые месяца. Причина заключается в том, что водоподогреватель не был допущен к дальнейшей эксплуатации в связи с наличием ряда дефектов. В ответ на наш запрос в прокуратуре Первомайского административного округа пояснили, что в настоящее время управляющей компанией ООО «Арктик», обслуживающей МКД, проводятся мероприятия по закупке оборудования, необходимого для ремонта бойлера», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

Кроме того, администрацией Мурманска в адрес регионального министерства строительства было направлено письмо о рассмотрении вопроса замены водоподогревателя в доме №17 в переулке Охотничьем в рамках региональной программы капремонта общего имущества в МКД на 2020-2022 гг. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.