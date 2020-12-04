ОНФ в Мурманской области обратил внимание прокуратуры на состояние санузлов в школе села Ловозеро

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области передали в прокуратуру региона коллективное обращение жителей села Ловозеро, добивающихся ремонта санузлов в единственной школе населенного пункта, где обучается более 250 человек. По их словам, необходимость в обновлении туалетных комнат в учреждении назрела давно: плитка, положенная ещё в советское время, потрескалась и частично отвалилась, краска нанесена в несколько слоев в попытках скрыть повреждения каждого предыдущего и придать помещениям хоть какую-то свежесть. Выдает возраст ремонта и состояние раковин и унитазов.

По словам жителей, они обращались и к местным властям, и к народным избранникам, и в региональное управление Роспотребнадзора, но ничего не изменилось. Зато, уверяют активные сельчане, нашлись средства на другой ремонт – туалетных комнат в администрации Ловозерского района. И хотя аргумент был весомый – предписание Роспотребнадзора, такое решение людей смутило, ведь состояние санузлов в здании было значительно лучше, чем в школе. При этом деньги были потрачены немалые - 750 тысяч рублей, согласно представленным на сайте госзакупок данным.

Между тем, по словам заявителей, похожие неисполненные предписания есть и в дошкольных учреждениях. Обратившиеся в ОНФ жители села даже провели опрос среди остального населения Ловозера. Результат показал, что 92% респондентов считают, что бюджетные средства должны расходоваться таким образом, чтобы первым делом были учтены интересы детей.

«Глядя на недавний внешний вид туалетных комнат в зданиях школы и администрации, очевидно, что ремонт требовался и там, и там. Но, говоря об очередности между учреждениями, надо, конечно, начинать со школы. Дети, безусловно, важнее! Мы попросили прокуратуру провести проверку наличия возможных нарушений и в случае их подтверждения принять меры для устранения», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.