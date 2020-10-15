ОНФ в Мурманской области просит региональные власти оперативно восстановить сгоревший ФАП в селе Чаваньга

Активисты ОНФ обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой оказать содействие для скорейшего возобновления работы ФАПа в с. Чаваньга Терского района. Пожар, произошедший в медицинском учреждении 28 сентября, повредил стену, потолок и чердак общей площадью 6 кв. м., вновь лишив жителей населенного пункта возможности своевременно получать первичную медико-санитарную помощь.

К долгожданному ФАПу изначально было приковано пристальное внимание общественников и СМИ. Согласно данным на сайте госзакупок, контракт на его строительство в Чаваньге был исполнен ещё 28 декабря 2018 г. Однако на официальном сайте Кандалакшской ЦРБ, в ведении которой находится учреждение, данные о режиме работы, адресе и телефоне до сих пор не размещены, на официальном портале записи на прием к врачу в Мурманской области (http://reg.polarmed.ru) такого объекта также не значится. В конце сентября 2019 г. ФАП, наконец, начал работать, и вот спустя год – новое потрясение.

«О том, что в течение 2018-2020 годов в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек должны быть созданы ФАПы и врачебные амбулатории, Президент России Владимир Путин отметил в своём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. На сегодняшний день на территории Мурманской области функционирует 23 ФАПа за исключением сгоревшего в Чаваньге. Надеемся, что в скором времени его удастся восстановить, и жители села вновь смогут получать необходимую медицинскую помощь», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.