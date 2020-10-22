ОНФ в Мурманской области просит власти взять под особый контроль строительство игровых площадок для детей с инвалидностью

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в адрес главы Мурманской области Андрея Чибиса обращение с просьбой обратить особое внимание на строительство в Заполярье игровых площадок для детей с инвалидностью. Очередным поводом стала неприятная ситуация со сломанными качелями для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Ранее Министерство образования и науки региона поддержало рекомендованный ОНФ проект о создании в Мурманске игрового комплекса «Сияние Севера. Доступная среда», ориентированного в первую очередь на детей с ОВЗ. Автором проекта стала Екатерина Лупандина. Региональные власти даже предложили совместно определить место размещения детской площадки в городе для ее строительства в 2020 г . в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Состоялся ряд встреч, консультаций со специалистами и общественниками, поддерживающими интересы детей с особыми потребностями. Одним из первых объектов, где оказалось возможным применить рекомендации экспертов по доступной среде и социальной инклюзии, стала детская площадка в сквере на улице Копытова, однако реализовать эти пожелания так и не удалось.

«Подрядчик пояснил нам, что уже заказано оборудование заводского исполнения, однако согласился с рекомендациями по внесению некоторых дополнений информационного и навигационного характера. В итоге объект в срок не сдали, а специальные качели для детей с ОВЗ хоть и установили, но ничем не оградили. Жителей о том, для кого эти качели предназначены, не предупредили, соответствующей таблички также не предусмотрели. Как результат, первый же опыт знакомства с местной ребятней едва не стал для них последним. Дети без ОВЗ буквально оккупировали новую конструкцию, после чего она вышла из строя. Чья в этом вина? Возможно, отчасти самих детей, которые повели себя варварски. Но есть им и доля оправдания. Начнём с того, что они впервые видят такие качели. Следовало заранее пригласить жителей ближайших микрорайонов и презентовать новое оборудование, а заодно обратить внимание на то, что есть вот такие специальные качели и предназначены они для ребят на инвалидных колясках. Конечно, конструкцию оперативно починили и даже изображения со значком «инвалид» кое-где наклеили, но после произошедшего возникает вопрос о её надёжности. Надеемся, что региональные власти услышат нас, и подобных ситуаций впредь удастся избежать», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Оксана Кошевич.