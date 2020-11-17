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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 10:30

ОНФ запускает масштабный мониторинг реформы ОСАГО

Общероссийский народный фронт запускает в регионах масштабный мониторинг реформы рынка услуг автострахования гражданской ответственности (ОСАГО). В этом году цель мониторинга, который Народный фронт проводит с 2015 г., – определить результаты реформы ОСАГО и отношение автомобилистов к ней. Принять участие в мониторинге может автовладелец и любого региона, ответив на несколько простых вопросов на портале «Народный контроль» (https://nk.onf.ru/surveys/OSAGO). Результаты исследования будут переданы во Всероссийский союз страховщиков (ВСС), а также в надзорные органы и Банк России.

Обязательное страхование автогражданской ответственности охватывает интересы значительной части населения России – почти 40 млн. владельцев транспортных средств. В 2019 году началась реформа ОСАГО. Последние опросы страховщиков показывают, что большинство граждан удовлетворены результатами реформы и подтверждают снижение стоимости полисов ОСАГО. Исследование Народного фронта позволит подтвердить или опровергнуть эти данные и выяснить связывают ли автомобилисты снижение стоимости полиса с проводимой либерализацией ОСАГО, знают ли о принципах формирования справедливого тарифа, понимают ли суть коэффициента бонус-малус, который используется для расчета тарифа.

При подготовке к мониторингу и составлению опроса эксперты Народного фронта учитывают все произошедшие законодательные изменения – начавшуюся в прошлом году масштабную реформу ОСАГО, вступившие в силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты ВСС и общую ситуацию на рынке страхования автогражданской ответственности.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году мониторинг будет проходить онлайн на портале «Народный контроль» и охватит все субъекты России.

«Потребители с момента появления автогражданки воспринимают страховку ОСАГО не как полезную услугу, а как нечто навязанное, дорогое и неудобное в пользовании. Новый этап нашего мониторинга мы проводим на фоне проводимой регулятором реформы ОСАГО и вступивших в силу базовых стандартов Всероссийского союза страховщиков. Изменения, предложенные Банком России и ВСС, нацелены не только на достижение экономического баланса. Они призваны обеспечить большую справедливость при формировании цены, более точный учет аварийности, возраста и других факторов, снижение количества ошибок в расчетах, исключение самого факта нарушения прав страхователя и в целом сделать страхование более комфортным и доступным для потребителя. Мы хотим выяснить удалось ли в ходе проведения реформы добиться этих целей и нужны ли изменения в стратегии проведения реформы в соответствии с ожиданиями потребителей. Поэтому очень рассчитываем, что автомобилисты примут самое активное участие в нашем мониторинге и поделятся своим мнением», – резюмирует руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

 

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