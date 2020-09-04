ОНФ запускает проект по присвоению улицам и площадям городов имен ветеранов Великой Отечественной войны

В год 75-летия Великой Победы ОНФ инициирует всероссийский проект «Улица Героя» по присвоению имён ветеранов Великой Отечественной войны улицам, площадям и скверам в городах и населенных пунктах России. Это планируется делать в местах, связанных с жизнью, работой и службой ветеранов, а также в исторических местах, где происходили значимые для военной истории события Великой Отечественной войны.

Активисты ОНФ по всей России стали обращаться к местным властям с такими предложениями и уже получили более ста положительных решений о присвоении улицам, скверам, аллеям и паркам имен ветеранов. В день окончания Второй мировой войны в Орловской и Мурманской областях именами ветеранов – уроженцев регионов были названы сквер и аллея.

В Орле скверу на пересечении улиц Новосильской и 4-й Курской присвоено имя военного журналиста, писателя, участника Великой Отечественной войны Евгения Аграновича. Место было выбрано неслучайно, рядом с этим сквером в прошлом находился дом, где жил писатель. Он был автором известных песен «Одесса-мама», «Солдат из Алабамы», «Пыль», «Последний рыцарь на Арбате», «Вечный огонь» («От героев былых времен») и «Лебединая песня».

«Мы гордимся земляком и рады, что наша инициатива была поддержана администрацией Орла. Такие инициативы необходимы, так как благодаря этому мы обращаем взор граждан на историю нашей страны, а именно на историю Великой Отечественной войны. Каждый должен знать, какой ценой далась победа над врагом. Мы благодарны героям за их подвиг. Они ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Герои живы, пока о них помнят потомки», – подчеркнул руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

В Мурманской области предложение активистов ОНФ Никиты Лоскутникова и Максима Дмитриева, а также инициативной группы кандалакшан создать аллею героев поддержали глава региона Андрей Чибис и глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

«Аллея героев станет частью уже существующей городской территории – аллеи памяти – важного и значимого места для всех жителей Кандалакши. Здесь расположена стела в память о кандалакшанах, погибших в годы войны, и ежегодно проводятся субботники, акции памяти, торжественные митинги с участием волонтеров, школьников, представителей общественных организаций, сотрудников предприятий и учреждений города», – рассказала член штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

На аллее героев в рамках проекта «Улица Героя» установлены информационные стенды, на которых увековечены имена героев Советского Союза, получивших это звание на кандалакшском направлении.

«Хочу выразить большую признательность северянам, активистам Общероссийского народного фронта Кандалакшского района, по чьей инициативе была создана эта замечательная аллея, а также губернатору Мурманской области, администрации района и города за поддержку идеи и помощь в ее реализации. Аллея героев – дань памяти нашим ветеранам, нашим землякам, героически воевавшим за родную землю и свою страну. Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны, ту цену, которые отдали миллионы людей в этой борьбе», – подчеркнула Кусайко.