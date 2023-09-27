Они познают мир благодаря вам: Андрей Чибис поздравил воспитателей и дошкольных работников Мурманской области с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День работников дошкольного образования. С профессиональным праздником сотрудников, работающих в дошкольных учреждениях региона, поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Первый шаг в общество ребёнок делает через вас. Важно, как происходит его социализация, вход во взрослую жизнь. На вас лежит ответственность, и огромная вам благодарность за то, что дети растут свободными, открытыми, готовыми идти в школу, готовыми к свершениям. Я часто бываю в детских садах и скажу, что всегда в детском саду чувствуется уют – как дома. И это только ваша заслуга. Дорогие воспитатели и все работники дошкольных образовательных учреждений! С праздником вас! Здоровья, благополучия, счастья и такой же неиссякаемой любви к детям», – сказал Андрей Чибис на торжественном мероприятии в Центре управления регионом.

Губернатор подчеркнул, что создание комфортной среды в детских садах – одна из приоритетных задач регионального правительства.

В рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости» в Мурманской области с 2019 года введены в эксплуатацию 8 детских садов на 871 место. Новые учреждения оснащены мультимедийными установками, интерактивными досками, песочницами, «столами» и «полами», а также современным модульным игровым оборудованием, материалами и пособиями для музицирования, конструирования и робототехники, художественных занятий. В детских садах созданы сенсорные комнаты, комнаты релаксации и психологической разгрузки.

Всего на территории Мурманской области функционирует 222 дошкольных образовательных организации, которые посещают около 40 тысяч малышей. В структуру дошкольного образования региона включены логопедические и консультационные пункты, центры игровой поддержки ребёнка.

В детских садах работают более 12 тысяч сотрудников. В начале 2023/2024 учебного года впервые приступили к работе 125 специалистов дошкольного образования, в том числе 11 из других регионов России.

С 2022 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» в детских садах области реализуется проект «Арктическая школа». Уже преобразовано 45 пространств: обновлены группы для детей, кабинеты для развивающих занятий, музыкальные залы и территории для прогулок.

В ходе мероприятия глава региона вручил дошкольным работникам региона Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Поздравление с юбилеем и тёплые слова в адрес работников детских садов также прозвучали от министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой.

«Вы – душа системы образования. Вы строите первый мостик доверия между родителями, бабушками и дедушками и системой образования. В детских садах дети находят своих первых друзей, а эта дружба потом перерастает в дружбу длиною в жизнь. Они познают мир благодаря вам. Примите искренние слова благодарности за ваше внимание, чуткость, высокий профессионализм», – сказала министр.

В конце мероприятия Андрей Чибис пообщался с работниками детских садов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru