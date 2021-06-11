«Онкопатруль» проверил более 800 северян

В Мурманской области проходит информационно-просветительская акция «Онкопатруль». Специалисты двух ведущих федеральных центров – НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, а также представители Ассоциации онкологов России совместно с региональными врачами проводят углублённое обследование северян. 10 июня в рамках проекта городскую поликлинику №2 посетили 18 специалистов – ведущие российские эксперты онкологического профиля: гинекологи, урологи, маммологи и другие врачи.

«Всего специалистами на базе поликлиники осмотрено более 150 мужчин и женщин. Все пациенты были предварительно обследованы в рамках диспансеризации, то есть они пришли на консультации к врачам с результатами «свежих» анализов», – сообщил главный врач городской поликлинике №2 г. Мурманска Константин Биджоев.

Специалисты выявили 9 злокачественных новообразований, 15 человек направлены на дополнительное обследование.

Информационно-просветительская акция «Онкопатруль» завершилась вчера проведением торжественного мероприятия в Мурманской областной филармонии. Число участников было ограничено до 100 человек. В зале, рассчитанном на 540 зрителей, быа обеспечена максимально безопасная рассадка.

В мероприятии приняли участие: первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, сенатор Татьяна Кусайко, члены Экспертного Совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Алексей Беляев, представители Кольской ГМК, судоремонтного завода «Нерпа» и сотрудники медицинских учреждений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, Мурманская область стала одиннадцатым регионом России, где состоялась акция «Онкопатруль». 8 и 9 июня проверку на раннее выявление злокачественных образований прошли свыше 800 человек – работники двух крупнейших градообразующих предприятий – АО «Кольской ГМК» и судоремонтного завода «Нерпа», а также сотрудники образования и социальной сферы города Мурманска.