«Онкопатруль» проверит здоровье жителей Мурманской области

Мурманская область станет 11-м субъектом Российской Федерации, где с 8 по 11 июня пройдёт информационно-просветительская акция «Онкопатруль». Инициатором мероприятия стала сенатор от региона Татьяна Кусайко. Идею поддержал губернатор Андрей Чибис.

Цель всероссийской акции – сохранение здоровья россиян благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и своевременному направлению на лечение. Это позволяет добиваться полного выздоровления или существенного продления жизни людей. Также среди задач мероприятия – продвижение здорового образа жизни и практика регулярных обследований граждан.

С 8 по 11 июня специалисты двух ведущих федеральных центров – НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, а также представители Ассоциации онкологов России совместно с региональными врачами проведут углублённое обследование сотрудников Кольской ГМК в Мончегорске и судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске, а также работников социальной сферы Мурманска в городской поликлинике № 2.

Так, северяне, принимающие участие в акции «Онкопатруль», пройдут осмотры специалистов-онкологов на предмет раннего выявления рака молочной, предстательной, щитовидной желёз, лёгких, кожи, шейки матки и колоректального рака.

Информационно-просветительская акция также пройдёт 10 июня в 17.00 в Мурманской государственной областной филармонии по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 67.

В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, сенатор Российской Федерации Татьяна Кусайко, члены экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители Кольской ГМК «Норникель», судоремонтного завода «Нерпа», генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН, главный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России, главный специалист-онколог СЗФО, профессор Алексей Беляев, сотрудники медицинских организаций и жители Мурманской области.