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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.20 09:30

Онлайн-форумы для предпринимателей и преподавателей запланированы весной 2021 года в рамках приграничного сотрудничества

Онлайн-встреча представителей трех приграничных муниципалитетов –  Печенгского района, коммун Инари (Финляндия) и Сёр-Варангер (Норвегия) – состоялась накануне. Ее участниками стали министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова, Генеральный консул Королевства Норвегия в г. Мурманске Астрид Нэрум, и координатор по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Майю Окконен, а также представители органов власти муниципалитетов.

Мероприятие организовано администрацией Печенгского района при поддержке Центра социальных проектов «Вторая школа».

Главной целью встречи стал поиск новых решений для сотрудничества в условиях пандемии, сопутствующих ограничений и закрытых границ, в том числе в сфере туризма и предпринимательства.

С предложением организовать трехсторонний онлайн-форум для представителей предпринимательских сообществ муниципалитетов и предпринимателей – победителей конкурса беспроцентных займов компании «Норникель» – выступил заместитель директора центра «Вторая школа» Владимир Чижов. Детали ещё предстоит проработать, но уже известно, что бизнес-встречу наметили на март 2021 года.

Еще одним интересным событием может стать семинар среди работников сферы образования муниципалитетов трех стран. Его также запланировали на весну, участники обсудят дистанционное обучение, уже имеющийся опыт и наработки коллег из разных стран.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, первое соглашение о сотрудничестве между Никелем и Киркенесом было подписано в 1972 году, а с 1993 года к этому сотрудничеству присоединилась коммуна Инари. С тех пор приграничные муниципалитеты ежегодно проводят встречи и реализовали ряд совместных проектов.

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