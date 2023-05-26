Онлайн-марафон на канале «Соловьёв LIVE» в поддержку проекта Народного фронта «Всё для победы!» за сутки собрал 25 млн 543 тысячи 317 рублей

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов: «Благодарим Владимира Соловьёва, его команду и всех граждан России. На собранные во время марафона деньги мы приобретём и передадим подразделениям на линии боевого соприкосновения 17 дополнительных специальных наборов. Стоимость каждого – около 1500000 рублей. В набор входят квадроциклы и «рюкзаки военкора». Подарки в честь годовщины проекта «Всё для победы!» направят в подразделения по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР.

«Состав «рюкзака военкора» мы отбирали вместе с военными журналистами, они непосредственно общаются с бойцами на передовой, – пояснил Михаил Кузнецов. – Там будут самые нужные вещи: перископ, металлоискатель, тепловизор, монокуляр, мультитул, набор для ухода за оружием, тактическая аптечка, маскировочная сеть, термос, наколенники, налокотники, мощные зарядные устройства и многое другое».

Член Центрального штаба Народного фронта, куратор сборов проекта «Всё для победы!», военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв помогает бойцам, которые сражаются на территории ЛНР: «Здесь много местных, жителей Донбасса. До этого они были кто шахтёром, кто водителем автобуса, а сейчас стали воинами и давно выполняют боевые задачи. Вопрос технического снаряжения существенно влияет на то, насколько быстро и эффективно такие задачи решаются. На передовой это вопрос жизни и смерти».

По словам военкора, квадроциклы на фронте очень востребованы для мобильного передвижения. «Не для того, чтобы стало комфортнее, красивой жизни на фронте нет, но для того, чтобы бойцы могли эффективнее бить врага, своих ребят вытаскивать», – подчеркнул Николай Долгачёв.

Доброволец из Сербии Деян Берич совместно с Народным фронтом ведёт сбор для бойцов интернациональной бригады. В ней собраны добровольцы из разных стран, в том числе бывшей Югославии и Франции. Он вышел в эфир марафона прямо из машины, по дороге с полигона, где обучает бойцов-иностранцев. «Сначала приезжали ребята, которые хотели вернуть долг русским, которые помогали, когда нам, сербам, было трудно. Сегодня очень много русских хотят сражаться в нашей бригаде. Делаем ещё один батальон, – рассказал Деян Берич. – Людей очень много, и есть проблемы: не хватает касок, бронежилетов, квадрокоптеров. Я всё делаю, чтобы ребята это получили, а Народный фронт сильно помогает».

Онлайн-марафон в эфире «Соловьёв LIVE» был приурочен к годовщине проекта Народного фронта «Всё для победы!». За это время удалось организовать сбор и обеспечить доставку и логистику помощи, приобретённой в рамках разных специальных сборов, в их числе –«Защитникам Отечества», «Врачам на передовой» и многие другие.

Так, Народный фронт помог группе блогеров организовать сбор «Возвращая детство», благодаря которому удалось подготовить к школе 1300 детей Донбасса, потерявших родителей или ставших инвалидами. «За неполные две недели мы собрали более 11 миллионов рублей, закупили то, что было нужно, и отвезли в Донецк, – рассказала представитель Народного фронта, блогер Юлия Дубинина. – Одно дело, когда тебе тревожно на расстоянии, другое дело, когда ты сам слышишь артобстрелы. Когда из Москвы попадаешь в такой город в наше время, начинаешь понимать, зачем была начата спецоперация. Мы видели людей, детей. Там люди на улице советуют не ходить по газонам, не из-за сохранности травы, а чтобы не наступить на мины «лепесток».

«Глаза детей, которые столько пережили в таком юном возрасте, их просто невозможно забыть. И они двигаются дальше, развиваются, – продолжила представитель Народного фронта, блогер Кристина Маломыжева. – Поражает, сколько в этих детях храбрости, сколько в них человеческой силы».

«За полтора месяца «Сбор военкоров» к годовщине проекта «Всё для победы!» собрал 93 миллиона рублей, ещё 25,5 миллиона удалось добавить к этой сумме за сутки онлайн-марафона на канале «Соловьёв LIVE», – подчеркнул руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Подводя итоги марафона в прямом эфире, Михаил Кузнецов также предложил ведущему Владимиру Соловьёву лично доставить комплект помощи бойцам на передовую.

«С удовольствием, конечно, с радостью. Сделаю, доставлю!» – пообещал ведущий эфира, журналист Владимир Соловьёв.

Онлайн-марафон закончен, но сбор продолжается. Все россияне могут принять в нем участие, перейдя на сайт pobeda.onf.ru. Информация о сборе размещена во вкладке «Общий сбор военкоров».

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта.