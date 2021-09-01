Онлайн-семинар по программе «Гектар Арктики» прошёл в центрах цифровых компетенций «МФЦифра»

31 августа в Центрах цифровых компетенций «МФЦифра», действующих в многофункциональных центрах Мурманской области, состоялся онлайн-семинар, посвящённый программе «Гектар Арктики». В мероприятии приняли участие 45 слушателей.

В ходе семинара министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина подробно рассказала о программе, её возможностях и условиях. Глава ведомства подробно остановилась на способах получения в безвозмездное пользование земельных участков, рассказала, в какие уполномоченные органы необходимо обращаться за предоставлением гектара, о вариантах подачи гражданами заявления и какие действия происходят после. Также Виктория Минкина пояснила, что необходимо сделать в случае положительного решения и в какой срок, как можно использовать участок, рассказала о видах платежей, критериях передачи земельного участка в собственность/аренду, а также о других действующих мерах поддержки в рамках данной программы.

Также министр ответила на интересующие слушателей вопросы, поступившие в чат онлайн-семинара.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, программа «Гектар Арктики» стартовала 1 августа текущего года. С подробной информацией о её мероприятиях, условиях, а также алгоритме действий в случае заявления своего участия можно ознакомиться на сайте регионального Министерства имущественных отношений.