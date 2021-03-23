Онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» состоится вновь

Инициированное губернатором Мурманской области Андреем Чибисом международное мероприятие – онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» – состоится 31 марта.

Ставшая уже традиционной встреча руководителей и представителей регионов-участников Баренцева сотрудничества будет посвящена обсуждению текущей ситуации c COVID-19, в том числе действующим ограничениям, принимаемым специфическим мерам по борьбе с последствиями пандемии, ходу прививочной кампании, а также совместным инициативам по развитию сотрудничества на текущий и постковидный период. Модератором сессии выступит мурманский журналист Юрий Ерофеев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, старт мероприятия в 15.00. Онлайн-трансляция сессии на русском и английском языках будет организована на видеохостинге «YouTube».

Подробности о темах и спикерах размещены по ссылке.