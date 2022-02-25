Онлайн-школа областной «Научки» «Digital-технологии в работе библиотек» объединила больше 700 человек со всей России

В Мурманской областной научной библиотеке завершился второй сезон онлайн-школы библиотечного специалиста «Digital-технологии в работе библиотек». Целью занятий было расширение профессиональных компетенций специалистов библиотек для внедрения в практику современных цифровых сервисов.

Лекция «Технология создания брендбука библиотеки» была посвящена имиджевой сфере. Специалист отдела веб-технологий Ксения Чакирова познакомила слушателей с терминами в сфере дизайна и оформления, рассказала о том, что такое бренд, брендбук, фирменный стиль, гайдлайн, логобук. Участники узнали, как продумать концепцию символики и стиля своего учреждения, рассмотрели образцы наиболее удачных проектов.

На занятии «Обзор облачных хранилищ» слушатели познакомились с альтернативными облачными хранилищами, узнали о преимуществах, возможностях и недостатках каждого сервиса, о групповой работе над документами, об организации доступа к файлам и папкам в облачном сервисе. Специалист отдела информационного обслуживания Юлия Мосеева провела обзор следующих облачных хранилищ: CloudMe, Dropbox , TeraBox, Diego, Mega и др.

Большой интерес вызвала лекция «Создание сайтов на бесплатных платформах (Тильда)». Слушатели познакомились с платформой Tilda Publishing - блочным конструктором сайтов, не требующим навыков программирования. Специалисты рассказали об основных возможностях сервиса, о шаблонах оформления сайта и смысловых блоках, об особенностях загрузки контента на сайт, настройке параметров отображения блоков и публикации материалов сайта. Отдельно были рассмотрены основные дизайнерские ошибки при оформлении сайта.

Заключительное занятие «Создание reels, storiеs, креативного фотоконтента в Instagram» было посвящено продвижению библиотеки в Instagram с помощью креативных методик. На занятиях слушатели курса познакомились с основными функциями раздела Reels в Instagram, рассказала, где черпать идеи для создания креативного фото и видеоконтента, поделилась опытом продвижения библиотеки с помощью этого инструмента. Завершило лекцию практическое занятие по созданию Reels с помощью видеоредакторов InShot и Canva, на котором было показано, как применять эффекты, как работать со звуком, как экспортировать готовое видео в Instagram.

Занятия проходили на платформе Zoom с прямой трансляцией на YouTube. Онлайн-школа привлекла к себе более 700 человек из разных городов и областей России.

Записи занятий доступны на YouTube-канале библиотеки, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441060/#&gid=1&pid=1