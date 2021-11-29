Онлайн-собеседования для рекрутёров становятся привычным делом, соискатели пока не определились с отношением

За время пандемии онлайн-собеседования стали нормой для менеджеров по персоналу, а вот соискатели пока не определились с отношением к ним. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом прохождения онлайн- и офлайн-собеседований.

У соискателей пока нет единого мнения о том, какие собеседования вызывают больший стресс — онлайн или очные. 39% кандидатов признаются, что для них это примерно одинаково, 16% больше волнуются на онлайн-интервью, а 15% — на очных встречах. При этом в ходе личных собеседований молодежь до 24 лет испытывает стресс чаще других (21%): из-за пандемии у многих выпускников вузов и колледжей почти не было шансов получить опыт живого общения с потенциальными работодателями.

С позиции рекрутеров ситуация выглядит несколько иначе. По мнению 59% из них, кандидаты больше волнуются на личных интервью, тогда как онлайн-встречи назвали стрессовыми для соискателей в 5 раз реже (12%). Каждый четвертый работодатель (26%) уверен, что для тех, кто ищет работу, уровень стресса на онлайн- и офлайн-интервью примерно одинаков.

При наличии выбора и рекрутеры, и соискатели скорее предпочли бы участвовать в личном интервью, однако работодатели видят преимущества такого формата гораздо чаще кандидатов (74% против 43%). Онлайн-встречу выбрали бы 15% менеджеров по персоналу и 19% трудоустраивающихся (больше всего среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей — 27%). Каждому третьему соискателю (34%) и каждому десятому рекрутеру (10%) все равно, где обсуждать условия работы — в переговорной или в зуме.

За ковидный год популярность онлайн-собеседований несколько возросла и среди кандидатов, и среди работодателей (на 2 и 5 п.п. соответственно), а вот личные встречи соискатели теперь выбирают реже (на 3 п.п.).

Что больше всего раздражает участников онлайн-собеседований в таком формате? Технические сложности (проблемы с интернетом, настройками камеры и т.д.) вызывают напряжение у 38% рекрутеров и 14% соискателей, отсутствие зрительного контакта и живого общения — у 24% работодателей и 13% кандидатов. Число тех, кого на онлайн-собеседованиях ничего не раздражает, среди соискателей составило 38%, а среди работодателей — 15%.

За год рекрутеры стали намного реже жаловаться на технические сбои (на 23%): в условиях пандемии интернет-коммуникации стали обыденностью и вызывают меньше сложностей. А вот отсутствие живого контакта с собеседником стало раздражать менеджеров по персоналу значительно чаще.