Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель

Удалённые интервью чаще практикуют рекрутеры крупных компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Собеседования по видеосвязи прочно вошли в эйчар-практику — сегодня их используют рекрутеры каждой второй компании: 14% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, ещё 36% действуют выборочно.

Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 71%.

Контекстный анализ комментариев опрошенных показал, что самой популярной программой для проведения онлайн-интервью является «Zoom» (его используют 52% работодателей, практикующих удаленные собеседования). На втором месте — мессенджер «WhatsApp» (31%). На третьем — «Яндекс.Телемост» (26%). В топ-5 программ для проведения дистанционных собеседований также вошли «Skype», «MS Team»s и «Google Meet».

Время проведения опроса: 29 июня — 29 июля 2024 года.