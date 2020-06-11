Онлайн-трансляции для тех, кто соскучился по стройкам

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в 2020 году на территории Мурманской области запланированы работы на 85 объектах, в том числе строительно-монтажные - на 37, капитальные ремонты – на 29, реконструируются 4, для производства работ ещё на 15 объектах разрабатывается проектно-сметная документация.

Ежедневно более ста строителей задействованы на стройке новой школы на 1200 мест в Североморске. В 2021 году она откроет свои двери для учеников.

Как ведётся стройка, можно посмотреть с помощью онлайн-трансляции по адресу: camera.rt.ru (набрать логин: 9113347000@mail.ru и пароль: 1W3qaXr8).

В Апатитах на пр. Сидоренко возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Универсальный спортивный зал будет укомплектован всем необходимым для занятий баскетболом, волейболом, скалолазанием и проведения соревнований. Его также смогут посещать спортсмены с ограничениями по здоровью. Трансляция организована по адресу: moidom.relant.ru/pub/6405.

Ведётся работа по организации видеонаблюдения на других объектах Мурманской области. Дополнительную информацию о стройках региона можно узнать в разделе «Реализуемые проекты по строительству» minstroy.gov-murman.ru/activities/objects/realiz.php. Ведётся работа по его наполнению.