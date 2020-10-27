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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 13:00

Онлайн-викторина о Кольской АЭС приобрела международный статус

На Кольской атомной станции подвели итоги цикла научно-познавательных викторин, посвященных 75-летию отечественной атомной промышленности.

Абсолютным победителем интеллектуального марафона, ответившим правильно на все 90 вопросов, стал  полярнозоринец Владимир Разин. Анастасии Горлиной из Нижнего Новгорода и Николаю Пригодичу из Минска удалось безошибочно ответить на 89 вопросов. Мурманчанин Егор Староста, жительница Полярных Зорь Екатерина Куряченко и минчанка Нина Севчук дали верные ответы на 88 вопросов.

Всего же в цикле научно-познавательных викторин, которые проходили в группе Информационного центра Кольской АЭС в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/icknpp, приняли участие более 100 интеллектуалов из нескольких российских регионов и республики Беларусь.

«От всей души поздравляем настоящих знатоков Кольской атомной станции! Для нас стало приятным открытием то, что география этого онлайн-проекта охватила не только другие российские регионы, но даже соседние страны. Безусловно, это еще одно свидетельство живого интереса к работе нашего уникального предприятия – первой атомной станции, построенной за полярным кругом, и до сих пор самой северной АЭС в Европе», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов. 

Напомним, что цикл онлайн-викторин о Кольской АЭС стартовал в августе и проходил 9 недель. Каждый вторник в группе Информационного центра атомной станции в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/icknpp публиковались 10 вопросов, на которые нужно было ответить за символичные 7,5 минут. Временные ограничения уравнивали шансы на победу и позволили выявить реальных знатоков, не пользующихся подсказками из сети Интернет.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, все 90 вопросов викторины имели отношение к Кольской атомной станции. Среди самых сложных оказался вопрос о Евгении Ивановиче Игнатенко – одном из основателей и первых руководителей концерна «Росэнергоатом», который в 70-х годах участвовал в пуске энергоблоков первой очереди Кольской атомной станции, а затем, работая в знаменитом ЦЕРНе, меньше чем за год, открыл четыре новых короткоживущих изотопа. Названия этих изотопов смогли назвать единицы.

Особый северный колорит  викторине придал вопрос о том, как на саамском языке звучит название горы Лысой, где расположен горнолыжный комплекс Кольской АЭС. Оказывается, коренное население Кольского полуострова называло это место Саррьуайвенч, что в переводе означает «черничная вершина».

Победители викторины получат памятные подарки от Кольской АЭС, а реализация научно-познавательных проектов заполярной атомной станции в онлайн формате будет продолжена.

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