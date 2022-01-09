Онлайн-встреча глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане запланирована на 10 января

Онлайн-конференция глав стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.

Об этом сегодня сообщили корр. ТАСС в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна. «Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», - отметили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник, 10 января. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Готовимся в понедельник», - ответил он на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67447/photos/67278