Онлайн-встреча с мурманчанами состоялась

Вчера состоялась онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Первомайского округа и района Абрам-Мыс.

Общение с мурманчанами в таком формате проводится ежемесячно, личные встречи с жителями из-за непростой эпидемиологической ситуации в настоящее время не проходят.

– Сегодня вопросов много. Основные касаются комфортной городской среды, – отметил Евгений Никора. – Мурманчане напоминают о том, что необходимо ремонтировать дворы. Поэтому включение дворовых территорий в национальный проект «Формирование комфортной городской среды» и выполнение той работы, которая запланирована на 2021- 2022 годы, - это одна из главных задач администрации города.

Люди положительно оценивают преображение общественных территорий. Напомним, что в рамках проекта в этом году завершен ремонт двух городских пространств – это зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.

Поступил вопрос о благоустройстве территории по проспекту Кольскому у дома № 101. – Это один из объектов, включённых в программу на следующий год, – ответил Евгений Никора.

Прямая трансляция проходила в официальном аккаунте Евгения Никоры в «Инстаграм» и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте».