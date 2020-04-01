ООН подсчитала, насколько упадут доходы людей из-за коронавируса

Трудовые доходы населения могут упасть из-за кризиса, вызванного коронавирусом, на 3,4 триллиона долларов, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша. Документ посвящён теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

«По подсчёам Международной организации труда, мы можем потерять от 5 до 25 миллионов рабочих мест и увидеть потери трудовых доходов в диапазоне от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов США», - приводит выдержку из доклада 1prime.ru. В нём отмечается, что малые и средние предприятия, самозанятые и наёмные работники пострадали больше всего.