ООН провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры

Генеральная Ассамблея ООН призвала поддержать мелких фермеров (рыбоводов) и провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры.

В последние десятилетия во всем мире наблюдался стремительный рост спроса на рыбу и другие морепродукты. Сегодня на каждого жителя планеты приходится 20,5 кг рыбопродуктов, в то время как 60 лет тому назад этот показатель составлял менее 10 кг.

Согласно прогнозам ФАО, к 2030 году общий объём мирового производства рыбы и рыбопродуктов достигнет 204 млн тонн. Это на 15% больше показателя 2018 года. Эксперты отмечают, что рыба является необходимым и полезным продуктом в продовольственной корзине жителей всех стран. К 2030 году в среднем каждый человек будет потреблять 21,5 кг рыбы в год.

Основную долю производства рыбы обеспечивает и будет обеспечивать сектор аквакультуры. При этом около 80% мирового производства аквакультуры приходится на развивающиеся страны, где число рыбоводов-кустарей значительно превышает число занятых на средних и крупных предприятиях.

В последние годы фермеры активно используют пруды и другие водоёмы для искусственного разведения рыбы. Это позволяет, с одной стороны, удовлетворить растущий спрос на морепродукты, а с другой – защитить от чрезмерного вылова дикие популяции рыбы и сохранить их ценное генетическое разнообразие. Таким образом, искусственное разведение рыбы – одно из наименее вредных производств для окружающей среды.

Введенные в связи с пандемией ограничения привели к снижению поставок рыбной продукции, сокращению ее потребления и снижению доходов от торговли рыбой. Особенно пострадал сектор искусственного разведения рыбы, где в последние годы был стремительный рост производства. В 2020 году впервые за последние несколько лет наблюдалось его падение – примерно на 1,3%.

Многие фермеры, которые занимаются искусственным разведением рыбы, не знают, что делать со своей продукцией. Увеличение запасов живой рыбы оборачивается для них ростом затрат на корм. Многие предприятия сектора, особенно с более длительными производственными циклами, не могут быстро адаптироваться к изменениям спроса.

Провозглашение Международного года направлено на улучшение в четырёх сферах: производство рыбной продукции, качество питания, состояние окружающей среды и качество жизни, в том числе рыбоводов, которые очень серьезно пострадали в период пандемии, сообщает пресс-служба Росрыболовства.