Прокуратурой города Североморска в ходе надзорных мероприятий установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Автодорсервис» нарушаются трудовые права работников. По результатам проведенной прокуратурой города проверки установлено, что ООО «Автодорсервис» имело задолженность по заработной плате перед 16 сотрудниками общества.

В целях устранения нарушений действующего законодательства в адрес ООО «Автодорсервис» прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Также в отношении указанного общества по факту не выплаты заработной платы работникам вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (санкция станции предусматривает штраф от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей), которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Мурманской области.

После принятых прокуратурой города мер ООО «Автодорсервис» уже погасило имеющуюся перед работниками задолженность по заработной плате в размере 382 тысячи рублей.